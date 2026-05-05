Laura Pérez, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

La primera entrevista en esta edición de 2026 nos lleva a Astillero, para hablar de una mujer que durante muchos años ha ejercido como maestra de primaria. Ejerció durante muchos años en el Colegio Fernando de los Ríos de Astillero, dejando "una huella imborrable en alumnos y familias".

Laura Pérez nos explica que, tras la pandemia, fue diagnosticada de ELA.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria contará con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.