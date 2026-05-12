Amada Sáinz, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

Amada Sáinz se incorporó al negocio familiar de su marido, Helados Trueba, una empresa de Sarón de más de 80 años de historia. Su papel, nos cuentan las personas que la han nominado, ha sido clave para la continuidad y la expansión de este negocio familiar que daba servicio a los Valles Pasiegos.

Nuestra candidata de hoy, Amada Sáinz, asumió especialmente la ruta del Valle de Carriedo, recorriendo cada pueblo con su furgoneta y convirtiéndose en una presencia cercana, constante y profundamente humana, que ha dejado una huella imborrable en varias generaciones, según nos cuentan en el mail de nominación.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.