El Güímar-Sporting Hortaleza se jugará a puerta cerrada en Puerto de la Cruz

La eliminatoria previa de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza ya tiene nueva fecha, horario y escenario. El encuentro se disputará el próximo domingo 11 de octubre, a las 12:00 horas, en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz y será a puerta cerrada.

La decisión llega después de que el Juez Disciplinario Único de la Real Federación Española de Fútbol desestimara las alegaciones presentadas por ambos clubes tras la suspensión del partido.

El Güímar había solicitado que la negativa del Sporting Hortalez

a a disputar el encuentro fuese considerada una incomparecencia, mientras que el conjunto madrileño reclamaba que se diera por perdido el choque al equipo tinerfeño debido a los incidentes registrados antes del partido.

Sin embargo, la resolución federativa considera justificada la negativa del Sporting Hortaleza a saltar al terreno de juego por el temor generado tras esos incidentes, por lo que descarta que pueda hablarse de incomparecencia.

La RFEF tampoco acepta la petición del conjunto madrileño de que el Atlético Unión Güímar sea declarado perdedor de la eliminatoria. De esta forma, el encuentro deberá disputarse y será el terreno de juego el que determine qué equipo sigue adelante.

Los incidentes se investigarán por otra vía

Las posibles responsabilidades derivadas de lo ocurrido antes del primer intento de disputar el partido se analizarán en un procedimiento independiente.

La Federación abrirá un expediente disciplinario extraordinario para determinar las consecuencias que puedan derivarse de esos hechos, mientras que la competición seguirá su curso con la disputa del encuentro aplazado.

El Sevilla espera al ganador

El vencedor del Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza obtendrá el pase a la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Allí espera ya un rival de Primera División: el Sevilla FC, que será el siguiente adversario del equipo que consiga superar esta eliminatoria previa.

Así, el cruce tendrá finalmente un segundo capítulo este domingo en Puerto de la Cruz, sin público en las gradas y con una plaza en la Copa del Rey en juego.