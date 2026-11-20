Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Arona, llevaron a cabo a principios del mes de noviembre una inspección en un establecimiento tipo pub ubicado en la conocida zona de ocio de Las Verónicas. Las actuaciones se realizaron en el marco de labores de control administrativo en base a ordenanzas municipales y prevención de la delincuencia. En el interior del local los agentes hallaron e incautaron perfectamente dispuestos para su venta 50 cajas de óxido nitroso o “gas de la risa” con 24 cápsulas cada, sumando un total de 1200 cápsulas, tres dispensadores para dichas cápsulas dos datáfonos, multitud de tickets de los cobros, 240 euros en efectivo y 50 bolsas de 100 globos cada una, sumando un total de 5000 globos.

Como resultado de la actuación policial, se procedió a la detención del propietario del establecimiento, el cual ya había sido detenido anteriormente por traficar con óxido nitroso y a una trabajadora, la cual se encargaba de realizar los cobros y las transacciones referentes a este gas, ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.Tras su detención, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Además, por parte de los agentes de la Policía Local de Arona se procedió a la inspección del local al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, dando cuenta al área de actividades del ayuntamiento de Arona