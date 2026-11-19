La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento para 2027, que asciende a 543,9 millones de euros. Además, el conjunto del Sector Público Local, que integra organismos autónomos, empresas municipales y consorcios, alcanza un volumen aproximado de 738 millones de euros.

Entre las principales prioridades, según Darias, destaca la vivienda, a la que el Ayuntamiento ha destinado 100 millones de euros desde 2024, un incremento del 121 %. De esa inversión, 50 millones proceden de fondos municipales para impulsar vivienda pública. El presupuesto de 2027 contempla 25 millones para vivienda y cerca de dos millones para ayudas al alquiler. Las políticas sociales también se refuerzan, con una dotación de 47,3 millones de euros para 2027, orientada a programas de atención, apoyo a familias, personas mayores, ayuda a domicilio y atención al sinhogarismo.

En materia de servicios públicos, el área de Limpieza y Residuos dispondrá de 83 millones de euros, mientras que Higiene Urbana y Carnaval contará con 92 millones. También aumentan los recursos destinados a Innovación Tecnológica, Salud Pública, Deportes, Cultura y Participación Ciudadana, y todos los distritos incrementan sus presupuestos.

El proyecto incluye 85,5 millones de euros para inversiones reales y transferencias de capital, de los que 53,1 millones corresponden a inversiones reales y 32,4 millones a transferencias de capital. Estos recursos permitirán continuar mejorando infraestructuras, espacios urbanos y servicios esenciales.

Las cuentas para 2027 se articulan en torno a cinco objetivos: mejorar los barrios, cuidar a las personas, garantizar los servicios públicos cotidianos, preparar la ciudad para el futuro y aumentar la eficacia en la gestión de los recursos públicos.

Con este presupuesto, el Ayuntamiento afirma que buscará consolidar las mejoras realizadas durante el mandato, impulsar la vivienda y reforzar los servicios municipales, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más próxima, cuidada e inclusiva.