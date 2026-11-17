La Tenerife Bluetrail by UTMB® 2027 atravesará un total de 15 municipios de la isla en su próxima edición, que se celebrará del 8 al 10 de abril, y contará entre sus principales novedades con una nueva modalidad de 68 kilómetros con salida en La Esperanza.

El Cabildo de Tenerife ha reunido este martes a representantes de los municipios implicados para abordar los recorridos de la próxima edición, analizar las novedades de la prueba y avanzar en la coordinación necesaria para su desarrollo.

El encuentro se celebró en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín y contó con la participación de la consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné; el consejero delegado de Ideco, Manolo Gómez, y el director técnico de la carrera, David Lutzardo, además de representantes municipales y de distintos servicios relacionados con la organización.

Moliné destacó la dimensión territorial de una carrera que en 2027 pasará por prácticamente la mitad de los municipios de Tenerife. Según señaló, esa presencia supone uno de los principales valores de la prueba, aunque también obliga a reforzar la coordinación con los ayuntamientos para garantizar que la competición se desarrolle en las mejores condiciones.

La consejera incidió además en la intención de que cada municipio se sienta parte de la Tenerife Bluetrail, una prueba que permite mostrar la variedad paisajística de la isla, desde zonas costeras y medianías hasta bosques y espacios de alta montaña.

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión fue la nueva modalidad de 68k, que se disputará el viernes 9 de abril y tendrá capacidad para 1.500 participantes. La carrera partirá de La Esperanza, en El Rosario, y contará con un recorrido de 68 kilómetros y 3.600 metros de desnivel positivo.

La organización también ha introducido cambios en otras distancias. La antigua prueba de 73 kilómetros pasará a convertirse en una 82k, mientras que se incorpora la nueva Vertical Night Challenge, de 6,5 kilómetros, con salida desde la playa del Socorro, en Los Realejos, y llegada al Mirador de La Corona.

Los municipios incluidos en el recorrido de la edición de 2027 serán Puerto de la Cruz, Los Realejos, El Rosario, Arona, Granadilla de Abona, Fasnia, Vilaflor, La Orotava, Adeje, El Sauzal, Tacoronte, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo, Santa Úrsula y Arico.

La Tenerife Bluetrail by UTMB® forma parte del circuito internacional UTMB® World Series y celebrará en 2027 su decimoquinta edición, con modalidades de larga distancia, pruebas familiares, infantiles y adaptadas. Las distancias más largas ya han agotado sus inscripciones.