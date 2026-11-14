La Policía Nacional pide tranquilidad ante la aparición de objetos sospechosos en la vía pública

La Policía Nacional ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la aparición de varios objetos sospechosos en la vía pública en Las Palmas de Gran Canaria. El cuerpo policial ha aclarado que, en ninguno de los casos registrados, se ha detectado una amenaza real de bomba ni la presencia de artefactos explosivos. Según ha informado la Policía Nacional, los objetos localizados corresponden a mochilas o maletas abandonadas o extraviadas que contienen ropa y otros efectos personales.
No obstante, ante cualquier objeto que pueda resultar sospechoso, los agentes activan el protocolo de seguridad establecido y movilizan los recursos necesarios para verificar su contenido y garantizar la protección tanto de los ciudadanos como de los propios efectivos policiales. En este sentido, la Policía Nacional recuerda que la presencia de vehículos policiales, el corte de calles o el establecimiento de perímetros de seguridad no debe generar alarma entre los vecinos. Estas medidas forman parte del procedimiento habitual para permitir que las unidades especializadas, como los Guías Caninos y los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), realicen las comprobaciones pertinentes con todas las garantías.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
La Policía Nacional insiste en la importancia de mantener la calma y respetar las indicaciones de los agentes cuando se establezcan zonas acordonadas o restricciones de paso. Asimismo, recuerda que, ante cualquier duda o incidencia relacionada con un objeto sospechoso, la ciudadanía puede contactar con el teléfono de emergencias 112 o con la Policía Nacional a través del 091. El objetivo de estas actuaciones es prevenir cualquier riesgo y garantizar la seguridad de todos, aplicando los protocolos correspondientes ante cualquier situación que requiera una intervención policial.