Miles de personas toman las calles de Canarias en la Huelga General con la vivienda como principal reivindicación

Las calles de Canarias se han convertido este miércoles en escenario de una jornada de movilización social con motivo de la huelga general convocada para reclamar mejoras salariales y, especialmente, soluciones ante las dificultades de acceso a una vivienda digna. Miles de personas han secundado las protestas, cuyas principales manifestaciones se han celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

La vivienda ha ocupado un lugar destacado entre las reivindicaciones de la jornada. Bajo consignas que denuncian el encarecimiento de los alquileres "Gobierno de Canarias, una inmobiliaria", la especulación inmobiliaria y la dificultad de acceder a una casa con los salarios actuales, los manifestantes han trasladado a la calle un problema que afecta especialmente a trabajadores jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

"Mi nómina no cabe en tu alquiler" y "Casas para vivir, no para especular".

Dos mensajes que resumen el hartazgo de miles de personas que han vuelto a tomar las calles de Canarias para denunciar una realidad cada vez más insoportable: acceder a una vivienda digna se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para buena parte de la población. Tenerife y Gran Canaria han sido escenario de una movilización ciudadana que ha puesto voz a quienes trabajan, cobran un sueldo y, aun así, no pueden permitirse pagar un alquiler. Personas jóvenes que no pueden emanciparse, familias que viven con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo podrán permanecer en sus casas y trabajadores que ven cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos desaparece bajo el peso de la vivienda.

Momento de la manifestación en Canarias este 11 Noviembre | Onda Cero

La convocatoria ha querido poner el foco en la contradicción que supone trabajar y, aun así, no disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos básicos, entre ellos el alquiler o la compra de una vivienda. El derecho a un techo digno se ha convertido así en uno de los principales mensajes de una huelga que también reclama salarios capaces de garantizar unas condiciones de vida adecuadas.

Momento de la manifestación en Canarias | Onda Cero

En Santa Cruz de Tenerife, la manifestación arrancó en la plaza Weyler y recorrió las calles de la capital tinerfeña en dirección a la Presidencia del Gobierno de Canarias, bajo un importante despliegue de seguridad. Mientras tanto, en Las Palmas de Gran Canaria, la protesta congregó a más de 8.000 personas, según las primeras estimaciones realizadas al inicio de la movilización en el parque Santa Catalina.