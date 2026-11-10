La actividad lectiva será telemática este miércoles en La Palma y La Graciosa

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido trasladar a modalidad telemática la actividad lectiva de este miércoles, 11 de noviembre, en los centros educativos de La Palma y La Graciosa ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos.

La decisión se adopta siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias. En el caso de La Palma, responde a la alerta máxima por viento, mientras que en La Graciosa está motivada por la alerta por fenómenos costeros.

La enseñanza se desarrollará de forma no presencial en aquellas etapas y enseñanzas en las que sea posible aplicar esta modalidad. El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, ha explicado que la medida responde a los avisos decretados para este miércoles y a las recomendaciones de los servicios de emergencia.

“La enseñanza pasa a la modalidad telemática en toda la isla de La Palma y también en el centro educativo de La Graciosa, en este último caso por las malas condiciones marítimas”, ha señalado. Educación ha pedido además a los equipos directivos que adopten las medidas preventivas necesarias y ha recomendado a toda la comunidad educativa mantenerse atenta a las actualizaciones que puedan emitirse a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.