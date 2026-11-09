La presión migratoria se dispara en Canarias

Canarias ha registrado la llegada de 6.665 migrantes a bordo de 66 embarcaciones en los primeros nueve días de noviembre, una cifra que refleja un fuerte repunte de la ruta atlántica y que está teniendo una incidencia especialmente intensa en El Hierro.

La isla ha recibido 48 de las 66 embarcaciones, aproximadamente tres de cada cuatro llegadas, lo que ha incrementado la presión sobre los recursos de acogida, seguridad y atención humanitaria.

La situación también se deja sentir en la atención a los menores migrantes no acompañados. La red de acogida de Canarias atiende actualmente a cerca de 3.000 menores, mientras el Gobierno autonómico sostiene que los traslados a otras comunidades continúan por debajo de lo previsto.

Ante este escenario, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acudirá este martes a la comisión interministerial extraordinaria con un documento consensuado por la mayoría de los grupos del Parlamento autonómico.

Entre las medidas planteadas figuran el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, más medios para Salvamento Marítimo, una mayor atención sanitaria en El Hierro, recursos económicos específicos para la isla y una mayor implicación de España y de la Unión Europea en la gestión de la ruta atlántica.

Desde el Gobierno de España, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reconocido la existencia de un repunte migratorio y ha defendido una respuesta coordinada entre administraciones, con atención humanitaria y una distribución de responsabilidades entre Canarias, el resto del Estado y Europa.

La comisión interministerial de este martes se presenta así como una cita clave para concretar nuevas medidas ante una presión migratoria que vuelve a situar a El Hierro en el centro de la emergencia.