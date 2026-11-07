Las obras de soterramiento de Belén María modifican la circulación en la GC-1

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria ha programado nuevas afecciones al tráfico en el entorno de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la noche del próximo lunes, 9 de noviembre, con motivo de las obras de soterramiento de la Avenida Marítima y mejora de los enlaces de Belén María-Torre Las Palmas.

Las afecciones tendrán lugar entre las 22:00 y las 06:00 horas. Durante este intervalo será necesario cerrar al tráfico la calzada de la GC-1/AM en sentido sur, desde la glorieta de Belén María y en un tramo aproximado de 300 metros, para llevar a cabo los trabajos de configuración de los desvíos de circulación previstos en el desarrollo de la actuación.

Asimismo, se procederá al cierre de la calle José Guerra Navarro, que permite el acceso al Centro de Salud de El Puerto desde la GC-1/AM. En sentido norte, se cerrará uno de los carriles de circulación, aunque la vía permanecerá abierta al tráfico. Como itinerario alternativo, los vehículos procedentes del Puerto y El Sebadal podrán incorporarse a la GC-1/AM a través de la calle Gran Canaria. Por su parte, el acceso de los vehículos de emergencia al Centro de Salud de El Puerto se realizará por la calle Juan Rejón.

La Consejería recomienda a los conductores que tengan previsto circular por esta zona durante la noche del lunes que planifiquen sus desplazamientos con antelación y atiendan en todo momento a la señalización provisional instalada en el entorno de las obras.