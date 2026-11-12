Las Palmas de Gran Canaria pierde uno de sus iconos: no habrá Belén de Arena en Las Canteras

La Navidad de Las Palmas de Gran Canaria pierde este año uno de sus principales atractivos. La decisión de la empresa organizadora, Go Beyond, de cancelar la 21.ª edición del Belén de Arena de la playa de Las Canteras deja a la capital grancanaria sin una de sus imágenes más reconocibles y sin una iniciativa que, durante dos décadas, ha conseguido unir turismo, cultura, tradición y solidaridad.

La noticia ha provocado la reacción del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Turismo LPA, Pedro Quevedo, quien ha expresado su profundo pesar por la decisión de los promotores y ha defendido el compromiso económico que la institución municipal ha mantenido con el proyecto desde sus comienzos. La ciudadanía no entiende los motivos y critican al Ayuntamiento, al que señala como responsable de esta vacío. Quevedo recordó que el Consistorio ha realizado durante estos años un esfuerzo presupuestario extraordinario, especialmente si se tiene en cuenta el presupuesto global de Turismo LPA.

El edil también señaló que la financiación municipal ha aumentado progresivamente, especialmente desde 2018, y que a partir de 2024 se estableció el criterio de actualizar anualmente la aportación conforme al IPC. Una contribución que, según el Ayuntamiento, debía sumarse al respaldo de otras administraciones públicas y entidades privadas para garantizar la continuidad del proyecto.

La pérdida de mucho más que una atracción navideña

Sin embargo, más allá de las explicaciones económicas y del cruce de responsabilidades que pueda existir entre las partes, la cancelación del Belén de Arena representa una pérdida difícil de justificar desde el interés turístico y cultural de la ciudad.

No se trataba simplemente de una instalación navideña. El Belén se había convertido en una auténtica seña de identidad de Las Palmas de Gran Canaria, una imagen asociada a Las Canteras y una de las propuestas más singulares de la Navidad en Canarias. Su carácter monumental, la espectacularidad de las esculturas realizadas en arena y su privilegiado emplazamiento junto al mar lo habían convertido en un reclamo para residentes y turistas.