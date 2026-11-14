Los Premios al Deporte Canario 2026 celebran el talento y la trayectoria de los grandes protagonistas del deporte de las islas

El deporte canario vivió este viernes una de sus noches más especiales con la celebración de la tercera edición de los Premios al Deporte Canario, organizados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. El Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria acogió una ceremonia en la que se reconocieron los éxitos, las trayectorias y la contribución al deporte de algunas de las figuras y entidades más destacadas de las islas, en un acto presidido por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y que contó también con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria.

En las categorías principales, el reconocimiento a la mejor trayectoria individual fue concedido ex aequo a los futbolistas Pedri González y Yéremy Pino, campeones del mundo con la selección española en 2026, y al luchador Eusebio Ledesma, una de las grandes figuras actuales de la lucha canaria. El Rocasa Gran Canaria recibió el premio al mejor equipo, mientras que la baloncestista Elena Buenavida fue distinguida como deportista promesa y el paratriatleta Lionel Morales, como mejor deportista adaptado.

La edición de este año incorporó dos nuevas categorías, dedicadas a reconocer el trabajo de quienes desempeñan funciones esenciales en la competición. El entrenador Dejan Ojeda recibió el premio a la mejor dirección técnica, mientras que la árbitra internacional de baloncesto Ariadna Chueca fue reconocida por su labor arbitral. La distinción al deporte e igualdad recayó en la jugadora de baloncesto Maite Cazorla y el premio a la entidad destacada en promoción deportiva fue para el Club de Atletismo Insular (CAI) Gran Canaria.

Además, la ceremonia rindió un homenaje especial a Luis Doreste, primer campeón olímpico canario y primer deportista español en conquistar dos medallas de oro olímpicas, con la concesión de una mención honorífica por su extraordinaria trayectoria en la vela.

En el ámbito de los deportes tradicionales y autóctonos, Salvador Sánchez «Borito» recibió el Premio Pedro Molina por toda una vida dedicada a la lucha canaria; Tino de la Nuez, histórico armador y presidente del bote Guerra del Río, fue distinguido con el Premio Especial Federación, y la tripulación femenina del Güi Güi obtuvo el Premio a la Igualdad por su papel pionero en la incorporación de las mujeres a la vela latina canaria.

La tercera edición de los Premios al Deporte Canario reunió en el Teatro Pérez Galdós a representantes del deporte de las islas, instituciones públicas, federaciones, clubes y familiares de los galardonados, en una ceremonia concebida para reconocer tanto los grandes éxitos deportivos como las historias personales que hay detrás de ellos.El acto se celebró coincidiendo con ExpoDeca 2026, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que tiene lugar del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria. La ceremonia puso de relieve la diversidad del deporte canario, desde los éxitos internacionales de sus deportistas hasta el trabajo que desarrollan los clubes y las entidades de promoción deportiva. También reservó un espacio destacado a los deportes tradicionales y autóctonos, cuyo legado forma parte de la identidad cultural de las islas.