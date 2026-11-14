Sanidad conmemora el Día Mundial de la Diabetes con una campaña centrada en la detección precoz

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre. Bajo el lema ‘Acción temprana ante la diabetes. Cuídate hoy, vive mejor mañana’, la campaña pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer los factores de riesgo de desarrollar diabetes, adoptar hábitos saludables y detectar de forma precoz la diabetes tipo 2 para prevenir o retrasar su aparición y reducir el riesgo de complicaciones.

Según datos del Servicio Canario de la Salud, más de 200.000 personas padecen diabetes en Canarias, lo que representa alrededor de un 9 por ciento de la población.

Seis mensajes para cuidar la salud

La campaña aborda la diabetes desde una perspectiva integral a través de seis mensajes relacionados con la prevención y la acción temprana, la actividad física, la alimentación saludable, la salud mental, la inclusión y la educación terapéutica. Se difundirá mediante cuñas de radio, infografías y materiales gráficos en redes sociales, pantallas de los centros sanitarios y el canal digital Canarias Saludable (canariasaludable.org). La iniciativa destaca la importancia de la actividad física y la alimentación equilibrada, así como del bienestar emocional y el apoyo a las personas que viven con diabetes. También promueve la inclusión de niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1 en entornos seguros y comprensivos, y pone en valor la educación terapéutica como herramienta para que las personas con diabetes y sus familias puedan gestionar la enfermedad y tomar decisiones informadas.

La detección precoz permite prevenir o retrasar la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes. Entre los principales factores de riesgo se encuentran el sobrepeso y la obesidad, los antecedentes familiares, la hipertensión arterial, el sedentarismo y haber presentado diabetes gestacional. Por ello, Salud Pública anima a las personas que presenten alguno de estos factores a consultar con los profesionales sanitarios y valorar su riesgo mediante herramientas como la Escala FINDRISC, que permite estimar el riesgo individual de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años a través de ocho preguntas sencillas.

Hábitos saludables y promoción de la salud desde la infancia

La prevención de la diabetes y otras enfermedades crónicas requiere incorporar hábitos saludables a lo largo de toda la vida, especialmente desde la infancia. Para ello, es fundamental mantener una alimentación equilibrada y sostenible, realizar actividad física regularmente, reducir el sedentarismo, mantener un peso saludable y cuidar el descanso y el bienestar emocional. En este ámbito, Sanidad desarrolla iniciativas como el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil en menores de doce años en Canarias (POICAN) y el Programa Alimentos a la Palestra y Actividad Física (ALIPA), dirigidos a fomentar hábitos saludables y entornos que favorezcan el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, la Dirección General de Salud Pública impulsa otros programas para reducir los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas, como ‘Descubre la salud en tu plato’, Los Círculos de la Vida Saludable, ITES PLUS, el Programa de Ayuda al Fumador en Canarias (PAFCAN), la guía ‘Mi Boca Sana’ y las actuaciones de Envejecimiento Saludable.