La propuesta, aprobada en Consejo de Gobierno para su elevación al Pleno, plantea desestimar las alegaciones presentadas por la empresa promotora el pasado 20 de julio, al entender que no han subsanado las deficiencias detectadas en los informes técnicos y jurídicos.

Entre los principales motivos de la denegación figura la falta de garantías sobre la viabilidad de las actuaciones marinas de regeneración e investigación, especialmente el denominado Sea Garden y las Áreas de Restauración Ambiental.

El Cabildo considera que estos elementos eran esenciales para justificar el carácter regenerativo del proyecto y dar sentido a las instalaciones terrestres previstas. Además, los informes advierten de incompatibilidades con la protección territorial del suelo, carencias en la definición de infraestructuras básicas (como el abastecimiento de agua, la electricidad y el saneamiento) y una documentación económica insuficiente para acreditar los costes de ejecución y financiación de las obras. La Corporación insular recuerda que la declaración de interés insular concedida en 2022 no suponía una autorización automática, sino que estaba condicionada al cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, técnicos y económicos. La decisión no descarta cualquier posible iniciativa futura relacionada con Underwater Gardens, pero sí supone rechazar el proyecto en su configuración actual y con la documentación presentada.