Por Román Pérez González

Explico sintaxis todos los años y siempre sigo el mismo truco básico. Explico paso a paso el asunto, voy lento para que todo sea seguro con el objetivo de que el campo de minas tenga algo de sentido. A los más chicos les digo que la base es la clave y a los más grandes les recuerdo que la base es la clave. Siempre recalco los pasos, siempre recuerdo la base. Siempre voy a la matriz y soy pesado en eso.

Las Palmas tiene un problema de base, de raíz, en la creación del proyecto, y aunque se vean buenas intenciones y la cosa con Albert Sánchez esté carburando y tenga buena pinta, cuando la cuesta se pone complicada y hace falta ese extra de las grandes ocasiones al equipo no le da.

La sensación, por momentos, es de año de transición, y eso que ya digo que me está gustando lo que propone Albert Sánchez, sin casi margen y con el impacto social y colectivo del fallecimiento de Jesús de Miguel nada más llegar, ha ido asentando su idea y se ven destellos interesantes, pero ya digo, el equipo choca contra sus propias limitaciones: si se mueve un poco el árbol -la plantilla- las carencias se notan por los que tienen que jugar. Nicholas Opoku jugó un minuto y salió expulsado por una entrada en la que quedó clara su lentitud. Los que están jugando y tienen rol de titulares eran los suplentes el año pasado.

Bonfanti es una calamidad y demuestra que solo juega porque hay dos compañeros que no pudieron estar convocados por su equipo para jugar un amistoso con la sub-21 y José Antonio Caro destruyó con una incomprensible maniobra todo lo trabajado por el equipo, no es la primera, ni será la última vez que suceda, no era necesaria, tenía todo el tiempo del mundo, pero su juego de pies es una rémora, un déficit, un debe en el saco de asuntos por pulir de esta plantilla.

La sensación constante con Las Palmas es la de morderte el mismo carrillo en el almuerzo que te mordiste en el desayuno; la de golpear con el meñique la misma pata de la cama de cada noche, la de no poder hacer nada con el techo invisible que tú mismo creaste al formar esta plantilla, en la base está el drama. Ahora solo somos espectadores de esa incompetencia.