El Gobierno de Canarias ha desplegado un hospital de campaña junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés, en Valverde, para reforzar la atención sanitaria ante el aumento de llegadas de personas migrantes a El Hierro. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este jueves las instalaciones y explicó que el Ejecutivo autonómico decidió asumir el despliegue tras no prosperar las gestiones para que Cruz Roja o la Unidad Militar de Emergencias habilitaran este recurso, planteado en las reuniones interministeriales sobre migración. El presidente agradeció la colaboración del alcalde de Valverde por facilitar los terrenos para la instalación, así como el esfuerzo de los profesionales del Servicio Canario de la Salud, que en las últimas semanas han afrontado un incremento de la actividad asistencial. Clavijo destacó que su implicación ha ido más allá de las obligaciones profesionales y ha permitido mantener la atención sanitaria en circunstancias especialmente complejas. También reconoció el trabajo de Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Guardia Civil y voluntarios que participan en la atención a las personas migrantes, y puso en valor la solidaridad de la sociedad herreña, que ha contribuido a garantizar una respuesta humanitaria.

Clavijo reclama una planificación estable y nuevas instalaciones en La Restinga

Clavijo insistió en que la migración constituye una realidad estructural que requiere recursos permanentes y una planificación a largo plazo. El presidente defendió la necesidad de contar con una infraestructura dimensionada para responder a las llegadas, con garantías tanto para los profesionales sanitarios como para la población herreña y las personas migrantes. En este sentido, solicitó al Cabildo de El Hierro que habilite terrenos situados detrás de la cofradía de pescadores de La Restinga para trasladar las instalaciones prefabricadas que actualmente ocupan el muelle. La propuesta busca recuperar la actividad portuaria y atender las demandas de los vecinos y del sector pesquero, que llevan más de tres años conviviendo con dispositivos provisionales en un espacio clave para la economía local. El presidente defendió que la atención migratoria debe prestarse en instalaciones adecuadas, sin interferir en la vida cotidiana de los residentes ni en la actividad de pescadores y empresas de La Restinga. Clavijo defendió que la respuesta al fenómeno migratorio debe combinar la protección de vidas humanas, una gestión ordenada de las llegadas y el impulso de oportunidades de desarrollo en los países de origen.