El conflicto de la huelga médica en Canarias suma un nuevo frente político. El Comité de Huelga, integrado por los sindicatos profesionales CESM Canarias y SEMCA, ha remitido una carta a todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias para solicitar reuniones y reclamar que intervengan ante la situación que atraviesa el colectivo médico, en un conflicto que amenaza con prolongarse y endurecerse si no se desbloquea la negociación. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales sitúan al Gobierno de Canarias como principal responsable de buscar una salida, al considerar que tiene la obligación directa de gestionar, negociar y adoptar soluciones. Al mismo tiempo, apelan a los partidos de la oposición para que ejerzan su labor de control y fiscalización, exijan el cumplimiento de los compromisos y reclamen medidas concretas.

Amenaza de una huelga de largo recorrido

Aunque las organizaciones sindicales aseguran que quieren evitar que el conflicto se prolongue hasta 2027, advierten de que, si no se alcanza una solución, preparan una paralización médica masiva y de largo recorrido en Canarias. La advertencia supone un nuevo elemento de presión sobre el Ejecutivo autonómico, en un escenario en el que los sindicatos reclaman avances efectivos en la negociación y una respuesta política que permita poner fin a la movilización. El Comité de Huelga también introduce el horizonte electoral de 2027 en su discurso, tanto por las elecciones autonómicas como por las generales. Las organizaciones consideran que los ciudadanos tendrán derecho a conocer qué partidos actuaron para proteger la sanidad pública y a sus profesionales, cuáles asumieron responsabilidades y cuáles permitieron que el conflicto se prolongara sin una solución.