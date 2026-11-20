La Asamblea General Extraordinaria de ASEMTRA ha acordado suspender los servicios de transporte terrestre vinculados a las terminales de contenedores del Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, a partir del próximo lunes 30 de noviembre, ante la falta de soluciones a los problemas operativos que, según denuncia la asociación, vienen afectando al sector desde hace meses.

La medida responde a las constantes colas de acceso a las terminales y a los prolongados tiempos de espera durante las operaciones de carga y descarga, que ASEMTRA atribuye a la insuficiencia de maquinaria y personal destinado a atender la operativa terrestre. Estas demoras están ocasionando importantes perjuicios económicos a las empresas transportistas, que aseguran encontrarse con dificultades para cubrir sus costes y cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos con sus clientes.

La asociación advierte, además, de que los retrasos comprometen la seguridad vial y dificultan el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso establecidos legalmente, al tiempo que generan sobrecostes que ponen en riesgo la viabilidad de numerosas empresas del sector y afectan al conjunto de la cadena logística. ASEMTRA asegura que ha tratado de encontrar soluciones a través del diálogo directo con las terminales de contenedores y que también ha trasladado reiteradamente la situación a la Autoridad Portuaria, sin que hasta el momento se hayan producido avances efectivos que permitan corregir las deficiencias denunciadas.

Ante este escenario, la organización considera que el sector ha llegado a una situación límite y entiende que resulta imprescindible garantizar unas condiciones mínimas de eficiencia, agilidad y operatividad para el normal desarrollo del transporte por carretera en las instalaciones portuarias. La asociación ha señalado que en los próximos días comunicará si la suspensión afecta simultáneamente a todas las terminales o si se inicia de forma progresiva en una de ellas, extendiéndose posteriormente al resto de instalaciones.

ASEMTRA reitera, no obstante, su disposición al diálogo con las terminales, la Autoridad Portuaria y los distintos agentes de la comunidad logística para alcanzar acuerdos que permitan implementar las mejoras necesarias en medios técnicos y recursos humanos, restablecer la normalidad operativa y garantizar la competitividad del puerto.