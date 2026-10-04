Graves incidentes suspenden el Unión Güímar - Hortaleza de Copa del Rey en Tenerife

El partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey no llegó a comenzar después de una mañana marcada por la tensión, un enfrentamiento entre jugadores y las denuncias del equipo madrileño por falta de seguridad. La Federación deberá decidir ahora qué ocurre con la eliminatoria.

El encuentro entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting Hortaleza, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, ha sido suspendido definitivamente este domingo después de los graves incidentes registrados antes del inicio del partido en el estadio municipal de Tasagaya. El choque estaba programado para las 12:00 horas, pero nunca llegó a ponerse en juego.

La tensión comenzó desde la llegada del conjunto madrileño al recinto. El Sporting Hortaleza denunció problemas de seguridad y se negó posteriormente a abandonar los vestuarios para disputar el encuentro hasta contar con garantías suficientes. La Guardia Civil terminó acudiendo a Tasagaya cuando la situación ya había provocado un considerable retraso.

Bronca sobre el césped antes de empezar

Los momentos de mayor tensión se produjeron justo antes de la hora prevista para el comienzo del partido. Se produjo una bronca en la que participaron futbolistas de ambos conjuntos después de que se lanzara una botella hacia uno de los jugadores visitantes. El entrenador del Güímar, Aythami Díaz, denunció además haber sido agredido por un miembro del cuerpo técnico del Sporting Hortaleza.

A ello se sumaron las graves acusaciones realizadas desde el conjunto madrileño, que aseguró haber sufrido problemas de seguridad desde su llegada a Güímar. El Sporting Hortaleza decidió finalmente no salir del vestuario y el partido quedó suspendido sin que el balón llegara a rodar.

Una eliminatoria ya muy caliente desde la ida

El enfrentamiento llegaba a Tenerife rodeado de tensión después de lo sucedido en el partido de ida, disputado en Madrid. El Sporting Hortaleza se había impuesto por 1-0, en un encuentro que el Atlético Unión Güímar terminó con tres jugadores expulsados.

Desde el conjunto tinerfeño ya se había mostrado públicamente el malestar por el ambiente vivido durante aquel primer choque y Aythami Díaz había anticipado una vuelta especialmente intensa.

El Güímar necesitaba remontar el 1-0 para acceder a la primera ronda de la Copa del Rey, donde esperaba como premio un equipo de Primera División.

La Federación deberá decidir

Con el encuentro ya suspendido, la resolución de la eliminatoria se traslada ahora fuera del terreno de juego. Entre los posibles escenarios que deberá valorar la Federación se encuentran la disputa del encuentro en otra fecha, la celebración en campo neutral o incluso una resolución administrativa que otorgue la eliminatoria al Sporting Hortaleza. Por el momento, no existe una decisión definitiva.

El acta arbitral y los informes sobre lo sucedido en Tasagaya serán claves para determinar las consecuencias deportivas de una jornada que terminó sin fútbol. El ganador de esta eliminatoria tenía previsto enfrentarse en la primera ronda de la Copa del Rey a uno de estos cuatro equipos: Sevilla, Real Betis, Rayo Vallecano o Getafe