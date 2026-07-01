Tolo Servera (ADED) en Onda Cero: "Si Mallorca sigue creciendo así, acabará reventando"

La Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares ADED ha acordado este lunes, por unanimidad de todos los asociados presentes en la asamblea extraordinaria, que Bartolomé Servera continúe al frente de la presidencia de la entidad, después de vender su propia empresa Grupo Servera a otro conglomerado francés.

Servera, sin embargo, seguirá representando a la patronal empresarial como una de las voces autorizadas del sector de la distribución. Hoy lo ha demostrado en una entrevista concedida al programa Más de uno Mallorca donde ha respondido a las preguntas de la periodista Elka Dimitrova.

El presidente de ADED advierte sobre el crecimiento desbocado de la población en Baleares el mismo día en que el Ibestat ha dado a conocer que el archipiélago batió un nuevo récord de presión humana el 30 de abril: "Si Mallorca sigue creciendo así, acabará reventando", se lamenta Tolo Servera. Preguntado por las medidas que sugeriría a la clase política, enumera algunas como la supresión de la oferta de alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares y una afluencia turística "ordenada".

Por otro lado, Servera carga contra el Govern balear por no haber pagado aún las "ayudas prometidas" al sector de la distribución después de la crisis en el Estrecho de Ormuz. "Aún no han pagado", advierte en Onda Cero, mientras pide que se habiliten otros mecanismo para agilizar la concesión de ayudas a las empresas como la declaración responsable.