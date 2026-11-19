Los Premis Siurell de Plata vuelven a reconocer el talento, la trayectoria y el compromiso de personas y entidades que contribuyen al desarrollo cultural, científico, deportivo y social de Baleares. La edición de 2026 distingue a ocho referentes de distintos ámbitos, cuyos galardones se entregarán este jueves en una gala en la finca de Son Termes.

La presidenta de Grup Serra, Carmen Serra, ha repasado en una entrevista en Onda Cero Mallorca los méritos de los premiados y el significado de unos reconocimientos que forman parte de la historia del periódico Última Hora desde 1965, cuando comenzaron impulsados por la familia Tous. Tras un paréntesis entre 2008 y 2018, la gala se recuperó con motivo del 125 aniversario del diario y se ha mantenido desde entonces.

Entre los galardones de este año destaca el reconocimiento medioambiental a Monserrat Pons i Boscana, por su trabajo de conservación y recuperación de variedades de higueras. Su colección reúne, según ha explicado Serra, 2.834 higueras de 1.486 variedades procedentes de 64 países, además de contar con un banco de germoplasma y un centro de investigación de referencia internacional.

El Siurell de Plata al valor deportivo es para Úrsula Pueyo, deportista paralímpica de esquí alpino y referente del deporte adaptado, que también recibió el Premio Onda Cero Mallorca del Deporte en 2023. Pueyo ha participado en tres Juegos Paralímpicos de invierno y este año se ha proclamado campeona de España de parasurfing. Serra ha destacado su esfuerzo y capacidad de superación, además de la necesidad de conseguir más apoyos para disciplinas deportivas minoritarias.

En el ámbito cultural, los reconocimientos recaen en Jaume Llabrés y Aina Pascual, por su labor de investigación, catalogación y divulgación del patrimonio histórico, monumental y artístico de Mallorca. Su trabajo ha contribuido a recuperar y dar a conocer espacios como el convento de la Purísima Concepción y a documentar jardines, monasterios y otros enclaves patrimoniales de la isla.

La Fundación Asnimo, que celebra su 50 aniversario, recibe otro de los galardones por su trayectoria y su labor de acompañamiento y apoyo a las personas con síndrome de Down. El reconocimiento científico es para Dora Romaguera, investigadora mallorquina y referente internacional en el ámbito de la nutrición.

También será distinguida la Federación de Fútbol de las Illes Balears, que celebra su centenario. Grup Serra pone en valor su contribución al desarrollo del fútbol en todas las categorías, así como su trabajo en favor de la integración, el respeto y la promoción del fútbol femenino, más allá de la competición profesional.

Dos Siurells de Honor vinculados a la historia de Mallorca

La edición de 2026 incluye dos Siurells de Honor. Uno de ellos distingue al doctor José María Sevilla, por su dedicación a la conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural de Mallorca, especialmente por su vinculación con el monasterio de Miramar, que cumple 750 años de historia. Carmen Serra ha recordado también su amistad con el fundador del grupo, Pere Serra, y su interés compartido por la figura de Ramon Llull y el archiduque Luis Salvador.

El otro Siurell de Honor reconoce a Joan Punyet Miró, nieto del artista Joan Miró, por su labor de difusión y protección del legado de su abuelo. Serra ha destacado su trabajo como embajador de la figura del pintor y de Mallorca, donde Miró vivió durante siete décadas por voluntad propia.

Para la presidenta de Grup Serra, estos premios permiten poner el foco en personas y proyectos que merecen mayor visibilidad. «En Baleares a veces reconocemos poco a los nuestros», ha señalado al referirse a la labor de Joan Punyet Miró.

Carmen Serra ha reivindicado también la responsabilidad de los medios de comunicación, que Onda Cero comparte totalmente, de ofrecer espacio a las historias positivas: «Tenemos esta obligación de también contar cosas bonitas, no solamente dramas y desastres». Una filosofía que, un año más, acompaña a los Siurells de Plata, unos reconocimientos que buscan poner en valor el trabajo de quienes contribuyen a la sociedad balear desde ámbitos muy distintos.