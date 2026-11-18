Renovar el sofá, cambiar el colchón o equipar una habitación son decisiones que cada vez se toman de una manera diferente. Los muebles han dejado de ser necesariamente compras para toda la vida y los hogares se adaptan a nuevas circunstancias familiares, mudanzas y tendencias. Así lo explica Clara Valverde, directora comercial de Hipermueble, una empresa familiar fundada en Palma en 1982 por su padre, Juan Valverde, y que hoy gestiona la segunda generación.

En una entrevista en Onda Cero, Valverde ha repasado la evolución de la compañía, que cuenta con cuatro establecimientos, tres en Baleares y uno en Málaga. Aunque reconoce que el sector ha cambiado notablemente, asegura que la filosofía de la empresa se mantiene: ofrecer calidad, asesoramiento y precios competitivos.

«Antes el mueble se entendía como para toda la vida, se compraba cuando nos casábamos y tenía que durar 40 o 50 años», recuerda. Ahora, en cambio, las necesidades cambian con mayor rapidez y las decisiones de compra se toman de forma más familiar. También los niños participan y opinan sobre cómo quieren que sea su habitación o su casa.

La atención personalizada sigue siendo uno de los elementos diferenciadores del comercio especializado. Valverde explica que no todos los clientes necesitan el mismo colchón ni el mismo sofá: «Somos muy preguntones para entender qué necesita tu cuerpo». En el caso del sofá, conocer cuántas personas viven en casa, cuánto tiempo pasan en él o para qué lo utilizan resulta fundamental para recomendar el producto adecuado.

Inteligencia artificial y asesoramiento humano

La tecnología también ha llegado al sector del mueble. Valverde reconoce que muchos clientes acuden a las tiendas con propuestas elaboradas con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial. Aunque considera que pueden facilitar el trabajo, advierte de que no siempre ofrecen soluciones realistas. Sin embargo, destaca su utilidad para visualizar cómo quedaría un sofá con una determinada tela o color: «Para nosotros ha sido una buena herramienta», aunque insiste en que debe ser complementaria al asesoramiento profesional.

En cuanto a las tendencias, este año predominan los tonos beige, marrones claros, crema y blancos, asociados a ambientes acogedores y al estilo mediterráneo. De cara a los próximos años, la industria intenta introducir colores más oscuros, como nogales, verdes intensos y tonos caqui, impulsados en buena medida por las propuestas que se presentan en ferias internacionales como la de Milán.

Un año «raro» y clientes más pendientes del precio

La directora comercial de Hipermueble define 2026 como un año «raro», marcado por la presión que soportan las economías domésticas debido al encarecimiento de la cesta de la compra, la gasolina y otros gastos. Una situación que también se nota en las tiendas: «El cliente ahora lo vemos sufridor», reconoce.

Para facilitar las compras, la empresa recurre a la financiación de hasta 36 meses sin intereses y a la adaptación de los presupuestos. La capacidad de compra, la negociación con proveedores y el control de los márgenes son algunas de las fórmulas que permiten mantener precios competitivos en un territorio condicionado por los costes de transporte y la insularidad.

Valverde también ha reclamado a las administraciones una fiscalidad más ajustada y medidas para abordar las dificultades relacionadas con las bajas laborales y la gestión de las plantillas. Además, ha puesto sobre la mesa cuestiones cotidianas para el comercio, como la limpieza, el asfaltado y el mantenimiento de las calles.

Con cuatro establecimientos y más de 40 años de trayectoria, Hipermueble representa el relevo generacional de una empresa nacida en Mallorca que continúa adaptándose a los cambios del mercado y a las nuevas necesidades de los hogares.