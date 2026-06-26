Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 15 AL 19 DE JUNIO

Este viernes, día 26 de junio, hemos puesto fin a la temporada regular de Más de Uno Gijón. Y lo hemos hecho con una entrevista a la alcaldesa. Carmen Moriyón deja varios titulares que podrás ver replicados en los próximos días en el resto de medios

Ya hemos enfriado un poco, pero esta semana los termómetros superaron los 35 grados en Gijón. Y ha pillado a los niños de 0 a 3 en clase, porque el curso no ha terminado para ellos. CCOO alerta del peligro que supone

Un calor que ha sido importante, pero que tampoco puede decirse que nunca lo hayamos vivido antes. En las CONVERSACIONES DE ASCENSOR con Javimo aprendemos sobre la meteorología

La portavoz del PP y vicealcaldesa, Ángela Pumariega, ha sido la protagonista esta semana de nuestra ronda de portavoces. Nos ha dejado titulares sobre vivienda, turismo o una eventual alianza electoral con Foro.

En vivienda hay posibilidad de entenderse. Lo han demostrado Aurelio Martín y Álvaro Muñiz en la PEQUEÑA ÍNSULA

Conocimos mejor a Mario Villa, un estudiante que rozó la perfección en la PAU pero con el que hemos mantenido una interesante charla sobre el sistema educativo y la juventud actual. Ha sido el ESPACIO RESERVADO

El mundo de las semillas reserva sorpresas muy interesantes, como las que nos han contado en el último QUÉ SE CUECE en el mundo universitario de esta temporada. ¿Cómo crees que una semilla decide germinar?

La plantilla de Trefilerías Moreda lleva protagonizando varias jornadas de huelga desde mediados de este mes. El presidente del comité de empresa nos contaba por qué no hay avances hacia la resolución del conflicto

El jueves Asturies Antiturina celebró en Gijón el día mundial antitaurino pidiendo una vez más el fin de las corridas de toros

Y al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren. Volverán en septiembre