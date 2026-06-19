Esta semana en Más de Uno Gijón

Terminamos la semana emitiendo el Más de Uno Gijón desde la Feria del Libro de Xixón. La FéLIX aún tiene mucho que ofrecerte hasta el domingo

Esta semana ha finalizado el curso escolar. Para los niños y niñas que terminan sexto de primaria eso significa que dejan el cole para pasar al Instituto. Con los PELAYINES CURIOSOS hemos descubierto cuáles son sus miedos y dudas

En el colegio Honesto Batalón de Cimavilla lo que han tenido esta semana es su final del concurso de talentos. Una iniciativa muy chula de la que han venido a hablarnos Inés, Hugo, Vera y Laura

Todos estos niños están ya de vacaciones. Ha terminado el curso escolar. Y con la directora del CP Santa Olaya hemos querido comprobar si se ha notado la entrada en vigor del pacto Asturias Educa

En la ronda de portavoces recibimos al grupo mayoritario de la oposición. Con Carmen Eva Pérez repasamos cómo ve la actualidad local el Psoe

Hablando de política, queremos que la entiendas. Por eso tenemos a Sergio Begega, nuestro ANALISTA POLÍTICO, con el que esta semana hemos explicado a qué se expone Carmen Moriyón cuando interviene para corregir decisiones de su equipo de gobierno

El miércoles se celebró la segunda jornada Mujer y Cáncer. Uno de los asuntos que se trataron fueron las secuelas que deja la quimio. De ello hablamos con el oncólogo de Cabueñes Adán Rodríguez

Para cerrar temporada de QUÉ SE CUECE en el mundo del arte hemos invitada a Clara More. La historiadora del arte nos ha hablado de su libro “Nos recordarán”, en el que propone una mirada LGTBIQ+ al mundo del arte

La contaminación marina ha centrado GIJÓN MIRA AL MAR. UniOvi lidera un proyecto europeo que trata de definir el problema existente con la presencia de antibióticos y hormonas sintéticas en ecosistemas marinos. Y todo eso nos afecta…

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.