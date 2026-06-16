Tú sí que vales

La idea surgió de los propios alumnos, y desde el claustro de profesores vieron clara la apuesta porque los alumnos aprenden mucho. No solo porque les encanta hacer algo diferente, sino porque se vencen miedos y vergüenzas y se aprende a actuar en público o se fomenta la creatividad. La originalidad es una de las cosas que más premia el jurado, nos explica la profesora Laura Faya Menéndez. Porque es un juego, una diversión, pero también les gusta ganar...

Que se lo digan a Hugo Hernández Blanco. Ha sido el ganador de las últimas ediciones, y este año apunta a que puede repetir triunfo. Lo suyo son los monólogos. Le gustan, le ayudan a expresarse, y empezó adaptando monólogos de otros para acabar con los suyos propios. Este año ha apostado por una intervención sobre "madres en el fútbol", donde describe los tipos de madres que van a ver jugar a sus hijos. En una pequeña muestra que nos hace, elige a la madre capaz de todo para que no hagan daño a sus niños...

Inés Aldama García también participa. Lo hace junto a una amiga Clara con una actuación que combina teatro, baile, música y la pantera rosa. Les ha llevado mucho tiempo y muchos ensayos prepararlo. Hasta el punto de llevarse la reprimenda de su madre...Pero se lo pasan bien y eso es lo que cuenta.

Este tipo de iniciativas no son habituales. Al menos no había nada parecido en Ucrania, el país natal de Vera Dovbakh, que lleva unos años en Gijón. Ha participado en el concurso en años anteriores, pero ahora, a punto de pasar al Instituto, no puede.

La gran final no está abierta a los padres y madres. Es para los alumnos. El viernes, en la fiesta de fin de curso, los ganadores sí demostrarán ante los progenitores que en el Honesto Batalón de talento van sobrados.