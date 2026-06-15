La oposición nítida

El principal problema que ve el Psoe es la vivienda. Y reconociendo que no hay una solución inmediata, creen que atajarlo apela a todos. No sobran manos. Por eso critica Carmen Eva Pérez que Foro se esté "aislando", dice, buscando enfrentamientos en lugar de entendimientos. Pero también critica a Izquierda Unida por su rechazo a Ecojove. Le parece "incomprensible" que un grupo con tres diputados en Asturias y dos concejales en Gijón se permita el lujo de decidir que Ecojove no entra en el modelo. Entiende el grupo municipal socialista que el presidente Adrián Barbón no comparte esta decisión e intervendrá "en la medida de sus posibilidades".

En el ámbito de la contaminación, Carmen Eva pide escuchar a los vecinos de la zona oeste. Gijón no es una excepción en tener problemas de este tipo, pero el hartazgo de los vecinos es comprensible, reconoce. En ese sentido, tampoco cree que sea buena la pugna por humanizar Príncipe de Asturias y cree que el Ministerio de Transportes ha entendido el mensaje. En cualquier caso, la solución no será "de hoy para mañana".

En lo que es tajante la portavoz socialista es en la defensa de Nieves Roqueñí. No ve razón alguna para que la presidenta de la Autoridad Portuaria dimita o sea cesada. Entiende que la comisión de investigación sobre el accidente minero en Cerredo que la señala es una "herramienta de crítica política", pero cuyas consecuencias se limitan a eso.

Carmen Eva Pérez cree que si el Psoe gobernase la ciudad tendría otro impulso. Y se muestra satisfecha del papel que está teniendo el Psoe en la oposición. No ve razones para acercarse a Izquierda Unida y Podemos, de quien dice no entender que presenten tantas iniciativas conjuntas. Ellos, el Psoe, tienen un modelo y una iniciativa propias. "La izquierda en ocasiones gobierna junta por necesidad o deseo" y la oposición "no está para fingir fortalezas".