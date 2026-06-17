Beneficios y riesgos de agitar el bastón de mando

Revertir la prohibición a que los patinetes circulasen por las calles del centro. Paralizar el traslado del albergue Covadonga al Hogar San José. Frenar el traslado de la colección del Museo Piñole al Revillagigedo. Suspender el contrato de ropa usada. Intervenir en el conflicto por el modelo de los comedores escolares. A Carmen Moriyón se le acumula el trabajo, y con Sergio Begega hemos querido entender si es su función. La teoría política indica que un regidor debe estar al tanto de todo. Vigilarlo todo. Y el bastó de bando que ostenta bebe en cierto modo de la figura histórica del "corregidor".

Por eso que intervenga puede ser positivo a ojos de los ciudadanos cuando la alcaldesa interviene para solucionar "pequeños problemas" pero que atañen a "temas importantes". El llamado "fixer" en inglés que aparece para "arreglarlo todo". Demuestra que una alcaldesa está a pie de calle y al tanto de la calle. Es algo positivo. Sin embargo, también entraña un riesgo. El de parecer que solo se actúa cuando hay cierto volumen de quejas o se alcanza una presión importante y caer entonces en cierto populismo.

Al margen de eso, que la alcaldesa aparezca para corregir a sus concejales puede dar imagen de cierto desorden interno. Porque por muy plural que sea un gobierno, recuerda Sergio, la diferencia entre diversidad de opiniones y confusión es muy tenue, advierte. Una vez más la comunicación política es importante para trasladar esa parte de "experimentación" que tiene la política local. Y diferenciarla de la componente de "reacción" a la queja ciudadana. Porque ahora mismo y a un año de las elecciones, Carmen Moriyón podría haberse metido en un problema al sentar el precedente de que ella estará ahí para intervenir cuando algo no nos gusta.

Entramos en el último año de mandato. Un año que la teoría política dice que un gobierno debe dedicar a vender logros y no meterse en charcos. Quizás eso también esté detrás de la decisión de la regidora de cortar las polémicas antes de que vayan a más...