Dudas y miedos ante un cambio de ciclo

Y las hay. Muchas y variadas. Cuando dejas el colegio para pasar al Instituto los niños y niñas temen que el nivel de exigencia con los estudios sea mucho mayor. Que haya más deberes. Pero también otras cosas del día a día como si hay cafetería o qué deportes podrán hacer.

Txema va respondiendo a todas las dudas, tratando de tranquilizarles a ellos y a los jóvenes que cambien de etapa como ellos. Van a tener su "mini directora", muchos profes diferentes y diferentes programas y protocolos para combatir el racismo, el bullying o fomentar la igualdad. Hay cuestiones que costará un poco al principio, como el uso de los lavabos fuera de los horarios establecidos. Son un cole de más de mil alumnos y el control precisa de ciertas medidas como el uso de cámaras de videovigilancia. Ayudan a asegurarse de qué ha pasado en caso de conflicto.

En el IES, al menos en el Doña Jimena, hay menos espacio en el patio (algo que les gustaría solucionar, reconoce Txema) pero también más actividades fuera del colegio. Incluso se viaja o se sale en bici. Y más adelante los alumnos podrán salir del centro en el recreo. De ahí que uno de los grandes proyectos que se quiere poner en marcha con otros IES es la pacificación del entorno.

Txema lleva un año como director del IES Doña Jimena, pero tiene una amplia trayectoria en el mundo formativo que incluye dar clase en Finlandia. Es conocedor de las diferencias entre los sistemas educativos y de la forma de ser del alumnado. También reconoce que no pasaría nada si la etapa en el colegio se extendiese un año más, retrasando el arranque de la etapa en el Instituto.