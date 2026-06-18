Luces y sombras en el primer curso del "Asturias Educa"

Con Rocío Paz hablamos al inicio del curso y hemos repetido al final. La directora del Colegio Público Santa Olaya reconoce que se han visto algunas mejoras respecto a lo anterior, pero también cree que quedan muchos acuerdos por cumplir. Da un margen de confianza a la consejería de educación porque, recuerda, se dijo que el total del pacto se desarrollaría en dos cursos.

Entre las mejoras a destacar Rocío menciona el refuerzo de atención a la diversidad con más PT y AL. También cree que se ha mejorado en el sistema utilizado para cubrir las bajas entre el profesorado. Sin embargo, ve claramente deficitarios los avances prometidos en el trabajo burocrático. En lugar de tener menos burocracia, los equipos directivos han tenido más, afirma. Es un suspenso claro, dice. Tampoco están para tirar cohetes en el apartado de gestión económica. A Rocío no le vale la excusa de que están cambiando los equipos de la consejería de educación porque el trabajo debe salir igual. En el CP Santa Olaya acaban el curso sin el presupuesto aprobado, pone como ejemplo.

Dando ese margen de confianza para cumplir con todo, Rocío recuerda que ahora más profesores en otras comunidades autónomas han salido a la calle. Asturias ha sido pionera en protestar contra un malestar que es generalizado.