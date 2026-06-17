¿Y tras la quimio qué?

Adán es oncólogo en el Hospital de Cabueñes y advierte que el 85 por ciento de las mujeres que han pasado por un cáncer tienen secuelas. Algunas son muy visibles (como la caída del cabello) pero otras no se ven (afecciones a la vida sexual por ejemplo). Tampoco todas llegan al mismo tiempo. Pueden tardar un tiempo en aparecer, pero pueden llegar a ser crónicas.

Los oncólogos quieren que este tipo de cosas se sepan porque, como es comprensible, las mujeres únicamente se preocupan en un primer momento por saber si se curarán y cuáles son los efectos inmediatos. Pero es "¿y luego qué?" es importante. Depende de cada paciente, pero en algunos casos la quimio no es dura y las secuelas sí, explica Adán.

Nuestro invitado hace un llamamiento a todas las mujeres que hayan sobrevivido a un cáncer a que no se callen las secuelas. Que las cuenten y pidan ayuda. Porque el tradicional rol de cuidadora que asumen hace que muchas les quiten importancia aunque les quite calidad de vida. Hay apoyos médico y de la AECC, recuerda el oncólogo.