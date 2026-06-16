Las otras miradas posibles del arte

El libro protagoniza el QUÉ SE CUECE en el mundo del arte de Más de Uno Gijón. Charlamos con su autora, conocida como Clara More, sobre esas otras miradas del arte. Una mirada LGBTQIA+ que muchas veces se ha silenciado en el mundo del arte pese a que la idea de amar a personas del mismo sexo siempre estuvo presente. Sin embargo, el arte es un reflejo de su tiempo, y eso hizo que no siempre se pudiese hablar de ello. Sin embargo, nos explica Clara, siempre hubo formas de decir sin decir. Hay iconografía en el arte en la que nos podemos fijar y que este libro ayuda a entender. Porque un cuadro es mucho más que una pintura. Tiene una iconografía mágica que puede estudiarse.

Pero a lo largo de 500 páginas hay para mucho más. Es una revisión del mundo del arte cuyo objetivo es, según Clara, aprender cosas nuevas y que se hable de ello. También se deja claro que no todo artista que aparece en el libro es necesariamente miembro del colectivo. Al final, con su trabajo la autora quiere ofrecer referentes, tanto a personas LGBTQIA+ como a público general al que simplemente le interese aprender.

El arte se puede mirar con otros ojos, porque "el arte no es tan hetero como te contaron".