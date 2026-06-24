Las escuelinas no están preparadas para estos calores

Comisiones obreras ha alertado que las escuelinas no están preparadas. Los aislamientos términos y las ventilaciones son inadecuadas, a lo que se suma que muchos de los patios donde juegan los niños y niñas carecen de zonas de sombra. Por eso reclaman a la consejería de educación una solución integral. Eso pasa por inversión. La consejera Eva Ledo reconoce que algo hay que hacer, pero no será de un día para otro.

La delegada sindical Tania Alonso es consciente de que tardarán en llegar las medidas, pero cree fundamental adoptar ya una. Que se modifique el calendario escolar en las escuelas de 0 a 3. No entiende que terminen a finales de julio mientras que en el resto de las etapas educativas terminó el 19 de junio. Aunque el objetivo es la equiparación total, por el momento se confirman con un acercamiento. Cerrar a mediados de julio. Rechaza el argumento de la conciliación, porque el problema, entiende, es el mismo que en primaria.

Esta es una de las reivindicaciones que lleva tiempo exigiendo CCOO y que les ha llevado a protagonizar 17 jornadas de huelga este curso. Tania advierte que si la consejería no mueve ficha el próximo curso escolar tendrá un inicio "movidito". Están dispuestas a endurecer las movilizaciones.