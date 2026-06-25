"Lo normal es que casi no hubiese antitaurinos"

Los datos dicen que a la plaza de toros de El Bibio acuden 5.000 personas de media al día durante la feria taurina de Begoña. Se han visto incluso llenos, con casi 10.000 asistentes. Pero la presidenta de la asociación, Medea López, cree que tiene más valor los asistentes a la manifestación antitaurina de agosto. Hasta 2.000 personas se han visto, "una de las más numerosas del país". Con el dinero, los apoyos y el poder que tienen los taurino, lo normal sería, dice Medea, que "casi no hubiese antitaurinos". Que los toros hayan quedado fuera de la ley de maltrato animal es una de las muestras del poder del lobby.

Decir que a los toros va quien quiere porque es legal es un argumento de los taurinos que no se sostiene, dice la presidenta de Asturies Antitaurina porque "la ablación también es legal en algunos países". Los toros sienten y sufren, y no se les puede torturar en una plaza, sentencia Medea.

Tampoco aceptan que se deje a las corridas de toros "morir solas" con la evolución de los tiempos. Es la postura del Psoe que critica Medea López por "cobarde". Duda que pueda llegar a morir con el apoyo de PP y Vox y pide a los socialistas que sean valientes y dejen paso a los antitaurinos. Son mayoría en el partido, salvo los "Paje, Enekos o Ábalos".