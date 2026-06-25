El verano amanece

Javimo entiende que el tiempo se mueve en ciclos y el que nos toca ahora es este. Pero está seguro de que no es la primera vez que pasa. El problema, nos explica, es la tendencia a compararlo todo con el periodo en el que se tienen estadísticas. Y eso es desde 1961. Muy poco tiempo para la meteorología, afirma, por eso huye de hablar de que estamos ante situaciones anómalas. Aun así, reconoce que tener este calor en Asturias no es lo habitual.

Es imposible predecir si será la tónica del verano. Cree que viviremos varias olas de calor, pero no seguidas, e iremos alternando nubes con sol. Pero no puede saberse más allá de 14 días (y en ese margen se ven tormentas). Todo dependerá de dónde se sitúe el anticiclón de las azores. Si se nos pone encima el tiempo será más estable. Si no, más cambiante.

En esta época del año Javimo recibe a través de la web o las redes sociales muchísimas consultas sobre el tiempo que sus seguidores se van a encontrar en sus vacaciones. Y ya no hay lugar donde estar seguro de nada. La información que va a dar dentro de poco de mano es la hora de amaneceres, atardeceres y mareas. Esta última es muy útil para quien nos visita desde fuera y desconoce que aquí la marea sube y baja...