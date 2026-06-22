Centrados en Gijón

El Ayuntamiento de Gijón hace lo que puede, pero es la administración que menos competencia tiene en materia de vivienda. Lo importante sería, dice Ángela, que la consejería de vivienda dejase de poner "palos en las ruedas" al ayuntamiento. Lamenta la postura que mantiene Izquierda Unida en proyectos como Ecojove porque "faltan viviendas en el mercado". Insiste además en que no se puede renunciar al solarón, donde construir viviendas también ayudaría a "hacer ciudad". La portavoz popular defiende además la actuación de su partido, y explica que el área de urbanismo (FORO) también tiene mucho que decir porque es necesario construir más viviendas.

Preguntada por la falta de avances en la lucha contra la contaminación, Pumariega critica que la administración central y autonómica no den pasos adelante. Recuerda que el PP hizo su parte encargando un estudio epidemiológico que relaciona la contaminación con la salud. Ahora toca sacar los camiones de la calzada y que el Musel tenga unos accesos adecuados. Un puerto que tiene una "nefasta gestión" a cargo de Nieves Roqueñí.

Ya iniciado el verano, la popular mantiene su rechazo a la tasa turística. Entiende que no es el momento porque ni Gijón ni Asturias está masificada, no hay consenso, está mal planteada y sería inútil porque ni siquiera va a tener una recaudación importante. Insiste en que los esfuerzos deben ir en busca del equilibrio y apostar por la gestión.

A nadie se le escapa que a un año de las elecciones se está hablando mucho de si PP y Foro acudirán juntos a la próxima cita con las urnas. Ángela se desmarca recordando que esa decisión no depende de ella. "Nosotros nos centramos en Gijón", afirma.