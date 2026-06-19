DESDE FéLIX

Un escenario a la altura

Sara Winninton ha venido mes a mes a la radio para abrir la CORTE LITERARIA. Pero cerramos temporada llevando el programa hasta la Zona Joven de la Feria del Libro de Xixón donde es la coordinadora de la Zona Joven.

Guillermo Figueroa

Gijón |

En esta ocasión hablamos de la FéLIX y de la nueva literatura que representan los jóvenes. No se trata de libros que solo lean jóvenes, porque, afirman, la literatura juvenil es la más intergeneracional que existe.

Reunimos a Sara con un escritor y dos representantes de clubes de lectura.

Javi G. de Hita es escritor, traductor, bookstagramer y swiftie. Nació en Madrid, estudió Traducción e Interpretación y lo que más le ha fascinado siempre ha sido contar historias. Su género favorito es la fantasía, aunque también ha escrito romance, un poco de ciencia ficción, retellings y alguna que otra historieta más costumbrista. Además, tiene muchas otras pasiones, que van desde la música a la fotografía y a redactar reseñas, que publica cada semana en su cuenta de bookstagram. Ha participado en varias antologías de relatos y ha publicado varias novelas: Donde los zhores se alzan (Ediciones Freya, 2022), Cuando los zhores se alzan (Ediciones Freya, 2023), Merry Xmess: una Navidad desastrosa (Siren Contemporary, 2024) y Atrapado entre tus páginas (TBR, 2024). Y que la magia vuelva es su primer cozy fantasy que dejará los corazones calentitos y mostrará una historia llena de familia, risas, magia y amor.

Carla y Carlota promueven clubes de lectura y están al frente del podcast literario "No nos cuentes historias". Pensado "por y para lectorxs".

Con este plantel tenemos una interesante conversación. Y en medio traemos a Valeria Sánchez a leernos un cuento en DE CUENTO EN CUENTO. Hoy nos lee “Lilí, la justiciera enmascarada: sola ante el peligro” de Santiago García Clairac e ilustraciones de Laia Ferraté

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