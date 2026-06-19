Un escenario a la altura

En esta ocasión hablamos de la FéLIX y de la nueva literatura que representan los jóvenes. No se trata de libros que solo lean jóvenes, porque, afirman, la literatura juvenil es la más intergeneracional que existe.

Reunimos a Sara con un escritor y dos representantes de clubes de lectura.

Javi G. de Hita es escritor, traductor, bookstagramer y swiftie. Nació en Madrid, estudió Traducción e Interpretación y lo que más le ha fascinado siempre ha sido contar historias. Su género favorito es la fantasía, aunque también ha escrito romance, un poco de ciencia ficción, retellings y alguna que otra historieta más costumbrista. Además, tiene muchas otras pasiones, que van desde la música a la fotografía y a redactar reseñas, que publica cada semana en su cuenta de bookstagram. Ha participado en varias antologías de relatos y ha publicado varias novelas: Donde los zhores se alzan (Ediciones Freya, 2022), Cuando los zhores se alzan (Ediciones Freya, 2023), Merry Xmess: una Navidad desastrosa (Siren Contemporary, 2024) y Atrapado entre tus páginas (TBR, 2024). Y que la magia vuelva es su primer cozy fantasy que dejará los corazones calentitos y mostrará una historia llena de familia, risas, magia y amor.

Carla y Carlota promueven clubes de lectura y están al frente del podcast literario "No nos cuentes historias". Pensado "por y para lectorxs".

Con este plantel tenemos una interesante conversación. Y en medio traemos a Valeria Sánchez a leernos un cuento en DE CUENTO EN CUENTO. Hoy nos lee “Lilí, la justiciera enmascarada: sola ante el peligro” de Santiago García Clairac e ilustraciones de Laia Ferraté