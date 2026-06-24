Nos centramos en el proyecto que ha levantado gran polvareda: Ecojove. Se trata de una bolsa de suelo en la zona oeste que permitiría construir en torno a 2.000 viviendas y que, pese a decirse que era de promotores privados, la entidad estatal Casa 47 va a gestionar. Desde el ayuntamiento Foro y PP reclamaron su puesta en marcha. El Psoe les apoyó, pero IU, titular de la consejería de vivienda, se niega. Ha cambiado el rechazo frontal a un "no lo bloquearemos pero no lo haremos", pero dejando claro que no es el modelo de vivienda que defienden.

Con este contexto vuelven a su PEQUEÑA ÍNSULA Aurelio Martín y Álvaro Muñiz. La postura de cada uno no es un secreto para nadie, pero la diferencia es el interés en entender al otro y ver si existe alguna forma de que todos salgamos ganando. Y de la conversación parece que la hay. Siempre que se quiera colaborar y buscar puntos de encuentro, concluyen Álvaro y Aurelio. Conscientes del problema que tenemos con la vivienda (y que puede llevarse la democracia por delante, teme Aurelio) algo hay que hacer. Las 1.200 viviendas que propone el Principado en diferentes zonas de Gijón es algo que gusta a ambos, aunque Álvaro cree que no se puede renunciar tampoco a Ecojove porque es algo "posible".