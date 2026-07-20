Teruel reclamará la doble vía hasta Valencia

El ayuntamiento de Teruel presentará alegaciones al Estudio Informativo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Sagunto-Teruel, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado a finales de la semana pasada.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado esta mañana en rueda de prensa que ha solicitado una reunión formal con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para trasladarle su malestar por los cambios que ha sufrido el proyecto y que según ha dicho, "condenan a la ciudad de Teruel a ser el cuello de botella de esta infraestructura".

Buj también ha lamentado que este estudio no recoja la petición del ayuntamiento turolense para hacer un bypass desde el Puerto de Escandón que conecte con la zona de Platea y el aeropuerto.