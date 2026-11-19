Bajo el lema "Hu.manos", expertos nacionales e internacionales debaten este jueves en el Salón de la Innovación y el Emprendimiento (SIE) en Huesca sobre el papel de las personas en un entorno cada vez más condicionado por la automatización y la inteligencia artificial. Y es que la IA es ya el nuevo sistema operativo que organiza la economía, las relaciones sociales y el equilibrio del poder mundial.

Genís Roca, antropólogo y referente nacional en transformación digital se ha referido a la IA como una evolución del software, sin el cual nada es posible. "En el siglo XX, el poder se hallaba en el dominio las fábricas pero ahora en el siglo XXI hay que dominar el software. Las guerras hoy se hacen con software y la inteligencia artificial es la nueva manera de gestionar el mundo". Eso sí, Roca ha abogado por enfrentar ese cambio como una maratón de fondo. ya que muchas empresas "aún están en fase de exploración y artesanía".

Áurea Rodríguez, especialista en innovación y autora del libro Talento Interior Bruto, ha subrayado que la innovación actúa hoy como una moneda de cambio geopolítica. Por su parte, el ilusionista Jorge Blass, ha puesto sobre la mesa una perspectiva diferente sobre la neurociencia y el funcionamiento del cerebro humano a través de la magia.

El programa continuará esta tarde con distintas experiencias sobre la relación entre humanismo e inteligencia artificial. Manuela Delgado profundizará en la relación entre humanismo e inteligencia artificial; Víctor Alfaro compartirá la experiencia de su empresa en la aplicación de nuevas tecnologías; y Joan Clotet, especialista en talento, hablará de transformación digital y humanismo tecnológico. También participarán Patricia Heredia y Valeria Corrales, que compartirán su experiencia en el ámbito tecnológico con especial atención a las nuevas generaciones, poniendo de relieve la importancia de desarrollar competencias digitales y aprovechar las herramientas tecnológicas como una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

La jornada incluirá además la final del concurso de emprendimiento “Bombillas Rotas”. Cinco proyectos finalistas presentarán sus ideas de negocio ante el público y se elegirá la propuesta ganadora de esta edición.

Más de 500 personas participan en este evento que reivindica el factor humano frente al avance de la inteligencia artificial y que sitúa el talento, la creatividad y el pensamiento crítico en el centro del futuro empresarial. Huesca vuelve a convertirse en punto de encuentro de la innovación y el emprendimiento con la celebración de esta cita que en esta edición se convierte en una llamada a reflexionar sobre el papel de las personas en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital.