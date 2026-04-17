El sector turístico y hostelero de Huesca cuenta con una nueva asistente virtual

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Los hosteleros de Huesca tendrán a partir de ahora rápida respuesta a sus consultas a la Asociación de Hostelería gracias a "Marta", la nueva asistente virtual que resolverá todas sus dudas. Una herramienta creada para ofrecer apoyo, información y orientación de forma permanente a las empresas del sector. Se ha denominado "Marta" por ser la patrona de los hosteleros y está diseñada para mostrar, de forma práctica y cercana, cómo este nuevo asistente virtual podrá integrarse en los servicios habituales de la Asociación y facilitar el acceso a información y recursos de interés para hostelería y turismo.

La asistente virtual proporciona fuentes, da contexto, alcance y repercusión. Un canal fiable alimentado por la información que le llega del equipo profesional de la Asociación y a disposición de los empresarios y profesionales de un sector que trabaja 365 días al año, 24 horas y 7 días de la semana. Vía telefónica, WhatsApp o por audio.

Además, "Marta" se complementa a la perfección con el resto de servicios y atenciones profesionales de la Asociación y es más, será revisada de manera continuada por los técnicos y ejecutiva de la organización empresarial para que ninguna consulta se quede en el olvido. Esta línea de trabajo, seguirá incorporando nuevas acciones y herramientas a lo largo del próximo año, ya que la asociación quiere mejorar su CRM, está planteando el lanzamiento de una APP para las empresas y profesionales e igualmente tiene identificada una estrategia digital, tanto para empresas como público final, en su Web y redes sociales.

Con esta iniciativa, que irá perfeccionando a la vez que lo hace la Inteligencia Artifical, la Asociación da un paso más en su apuesta por la innovación, la digitalización y la mejora continua de los servicios que presta al sector. Una tecnología pionera a nivel nacional a disposición de los empresarios de hostelería y turismo de la provincia de Huesca.