Nueva junta directiva

Javier Mas sustituye desde hoy a Carmelo Bosque al frente de la Asociación de Hostelería

La Asamblea General Anual y Electoral de los hostelerosm cuya convocatoria fue aplazada el pasado 20 de enero como consecuencia del accidente ferroviario en Adamuz, tendrá lugar este martes a las 17 horas en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, en el salón de actos de Ceoe-Cepyme Huesca

Redacción

Huesca |

Carmelo Bosque cede el testigo a Javier Más al frente de la Asociación de Hostelería
Carmelo Bosque cede el testigo a Javier Más al frente de la Asociación de Hostelería | Asociación de Hostelería Huesca

La Asociación de Hostelería elige hoy a su nueva junta directiva. Tras siete años al frente de esta asociación el chef del Lillas Pastia Carmelo Bosque cede el testigo a Javier Más, responsable del Hotel Más Monzón y restaurante Piscis. Bosque ha destacado el buen momento que vive la gastronomía y el turismo en Huesca.

Entre los principales logros que el Alto Aragón cuente ya con siete estrellas Michelín así como la puesta en marcha del Centro de Innovación Gastronómica, con estrecha colaboración entre productores y el sector hostelero. Bosque también ha resaltado la buena relación entre los propios hosteleros y también con instituciones como el Gobierno de Aragón, a lo largo de las distintas legislaturas.

Asimismo, Bosque ha agradecido a Javier Más su generosidad por dar el paso y tomar el relevo de la asociación. Además, del nombramiento de Más, durante la sesión de esta tarde se informará también del balance del ejercicio 2025.

