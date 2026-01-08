Productores de Cabecera y Cocineros de Aragón se reúnen en el CIGA por una gastronomía sostenible

El Centro de Innovación Gastronómica de Aragón (CIGA) acoge este jueves una mesa de trabajo para generar una gastronomía más sostenible. Un encuentro que no sólo busca conectar a los profesionales del campo y la cocina, sino establecer estrategias para cultivar alimentos del patrimonio alimentario aragonés (mapa de 100 hortalizas y legumbres) y llevarlos a las cocinas.
Otros objetivos pasan por considerar el producto local como eje vertebrador, singular y dinamizador del campo y de la oferta en las cocinas de Aragón así como facilitar la creación de una oferta culinaria sostenible en los restaurantes en base a los productos cultivados en el territorio.
En definitiva se busca promover la cultura y la cocina tradicional aragonesa para una gastronomía identitaria, resilente y con más sabor. Se trata de fomentar el consumo y promover platos en base a los alimentos locales y tradicionales para reivindicar el patrimonio alimentario y la cocina tradicional de Aragón. Asimismo, darle visibilidad en los restaurantes y acercar su valor cultural a la ciudadanía.