Innovación Gastronómica

Productores de Cabecera y Cocineros de Aragón se reúnen en el CIGA por una gastronomía sostenible

Esta iniciativa pretende recuperar la cultura, fomentar el consumo y promover platos en base a los alimentos locales y tradicionales para reivindicar el patrimonio alimentario y la cocina tradicional de Aragón. Asimismo, darle visibilidad en los restaurantes y acercar su valor cultural a la ciudadanía.

Redacción

Huesca

El Centro de Innovación Gastronómica de Aragón (CIGA) acoge este jueves una mesa de trabajo para generar una gastronomía más sostenible. Un encuentro que no sólo busca conectar a los profesionales del campo y la cocina, sino establecer estrategias para cultivar alimentos del patrimonio alimentario aragonés (mapa de 100 hortalizas y legumbres) y llevarlos a las cocinas.

Otros objetivos pasan por considerar el producto local como eje vertebrador, singular y dinamizador del campo y de la oferta en las cocinas de Aragón así como facilitar la creación de una oferta culinaria sostenible en los restaurantes en base a los productos cultivados en el territorio.

En definitiva se busca promover la cultura y la cocina tradicional aragonesa para una gastronomía identitaria, resilente y con más sabor. Se trata de fomentar el consumo y promover platos en base a los alimentos locales y tradicionales para reivindicar el patrimonio alimentario y la cocina tradicional de Aragón. Asimismo, darle visibilidad en los restaurantes y acercar su valor cultural a la ciudadanía.

