Sara Fernández: "No existe en España un evento como la Ofrenda y se gestiona muy bien"

En puertas de unos Pilares que vivirán su día grande en el tercer día de fiestas, Sara Fernández subraya las principales novedades de la programación, que recupera el Paseo Independencia como espacio festivo, con teatro de calle, pasacalles "y mucha animación". La consejera recuerda que "la tarde del viernes cerraremos Independencia para ofrecer un espectáculo de marionetas de la compañía Paris Benarés".

La responsable de festejos ha querido destacar que cada año se incorporan novedades en la programación. "Hay una parte muy consolidada y otra que se va consolidando, como el escenario de la Estación del Norte o el Jardín de Invierno". Especial hincapié ha hecho Sara Fernández en un acto que en sus dos primeras ediciones ha tenido una gran aceptación, como es la Subida de la Virgen. "El año pasado fueron 15.000 personas a verlo y este año, con la soprano Eugenia Boix, vamos a hacer que el acto crezca más porque ha tenido muy buena acogida".

El calendario ha obligado a empezar las Fiestas más tarde de lo habitual, algo que la consejera de Cultura y Turismo cree que va a hacer que Zaragoza tenga una gran afluencia de visitantes el primer fin de semana, aprovechando el puente. En cualquier caso, asegura que "las fiestas van a estar repletas porque a los zaragozanos nos gusta estar 'encerradicos' en la calle".

El gran acto de las fiestas volverá a ser la Ofrenda de Flores, que este año ha incorporado más novedades para mejorarla, aunque es imprescindible que los oferentes colaboren. "Hemos puesto cámaras de videovigilancia de forma que podamos agilizar la ofrenda", recalca la consejera, quien además hace un llamamiento. "Yo siempre bromeo porque vamos a tener que hacer el punto de pedida de mano. Es muy bonito, pero retrasa la Ofrenda". Con todo, afirma que siendo un evento sin parangón que se gestiona muy bien. También se espera una Ofrenda de Frutos histórica, gracias a que se ha abierto la participación a vecinos particulares, sin necesidad de formar parte de asociaciones o Casas Regionales.