"Lo sagrado y lo oculto", ejes de "Extrarradios" en Almudévar y Ayerbe

Las localidades de Almudévar y Ayerbe acogerán este mes de octubre la tercera edición de Extrarradios. El festival, temático y multidisciplinar, contará con «Lo Sagrado // Lo Oculto» como hilo conductor de una programación que reúne música, teatro, cine, danza, artes visuales, performance y pensamiento. Tendrá lugar del 23 al 25 de octubre en Almudévar y del 29 al 31 de octubre en Ayerbe.

Tras sus dos primeras ediciones, "Extrarradios" se consolida como parte de la oferta cultural del otoño en la provincia, demostrando que la cultura contemporánea más alejada de los circuitos comerciales también puede encontrar su espacio en el medio rural.

La alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas, ha puesto especialmente en valor la colaboración entre ambos municipios: «Después de tres ediciones, creo que hemos demostrado que dos ayuntamientos podemos trabajar juntos, de igual a igual, compartiendo un proyecto, tomando decisiones y sumando esfuerzos». Para Avellanas, Extrarradios es también un ejemplo de la importancia de «colaborar, compartir recursos y entender que juntos se puede llegar más lejos que por separado». Una idea en la que ha coincidido el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, quien ha destacado que Extrarradios permite mantener un proyecto común entre dos municipios de la misma comarca y demostrar que «cuando nos unimos entre los pueblos tenemos mucha más fuerza y podemos hacer cosas más atractivas e interesantes».

En esta tercera edición, «Lo Sagrado // Lo Oculto» plantea dos territorios aparentemente opuestos pero profundamente relacionados. Por un lado, lo espiritual, lo místico y lo trascendente; por otro, lo escondido, lo oscuro y los aspectos más inquietantes de la experiencia humana. El programador de Extrarradios, Luis Lles, ha definido ambos conceptos como «dos caras de la misma moneda» y ha relacionado la elección del tema con un renovado interés por la espiritualidad y el misticismo dentro de la creación contemporánea. La programación recorrerá esos dos extremos con propuestas vinculadas a lo sagrado, otras que se adentran en lo oculto y algunas que transitan entre ambos territorios.

La programación comenzará en Almudévar el viernes 23 de octubre con la inauguración de «Regresar al jardín», exposición de Mapi Rivera. Esa misma tarde llegará La Noche Infinita, antes del concierto «Místicos y románticos» de Amancio Prada, que llevará al Centro Cultural su particular acercamiento a la poesía y la espiritualidad. El sábado 24 comenzará en la Balsa de la Culada con Sandra Araguás y Brujas, brujos y algo más…, seguida por Laurent Paris y Aurélia Guy con Pistes Dralhas. Por la tarde, el Centro Cultural acogerá la proyección de «Ordet», de Carl Theodor Dreyer, una de las grandes obras cinematográficas en torno a la fe y lo trascendente. La jornada terminará en la Coliseum bajo el título «Magia, furia y trance», con una triple propuesta musical formada por Cruhda, El Verbo Odiado y Ndox Électrique. El domingo 25, Laura López y Pilar Almalé presentarán Spirit Hilma en la ermita de la Virgen de la Corona. Por la tarde, el Centro Cultural acogerá la conferencia La bruja, ese monstruo, de Carlos Garcés, y la obra Prometeo, bufón y mártir, de El Gato Negro.

La programación continuará en Ayerbe el jueves 29 de octubre. Jorge Casasnovas presentará Tientos en la ermita de Casbas y Eduardo de la Cruz y José Miguel Navarro llevarán al Palacio de Ayerbe la proyección y charla Lux Sacra. La mirada del sol. El viernes 30 de octubre, Thomas Hänisch inaugurará su exposición La danza macabra, DJ Redheadz estará en la Torre de San Pedro y Javier Aranda presentará Saeta en SENPA, un espectáculo que recibió el Premio del Jurado Joven de la Feria de Teatro y Danza de Huesca. La última jornada, el sábado 31 de octubre, comenzará con Viridiana y su obra Mediterránea, continuará con Fugaces y El muro y el eco y con la música de Santiago Latorre. El cine volverá a estar presente con la proyección de «Sirât», de Oliver Laxe, antes de que el festival cierre su tercera edición en el SENPA con «Entre lo sagrado y lo oscuro», una noche protagonizada por Ange Halliwell, Amorante, Ana Curra y Lume.

Una parte de la programación será de acceso gratuito, mientras que las actividades de pago tendrán precios de entre 3 y 13 euros en venta anticipada y entre 4 y 15 euros en taquilla. El festival ofrece tres modalidades de bono: general, por 38 euros; Almudévar, por 23 euros, y Ayerbe, por 20 euros. Las entradas, bonos y toda la información sobre la programación pueden consultarse en extrarradios.com. Extrarradios cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Diputación Provincial de Huesca y los ayuntamientos de Almudévar y Ayerbe, además de la colaboración de Radio 3. El festival está financiado por el Ministerio de Cultura que aporta 70.000 euros; la DPH con 12.000 euros; cada ayuntamiento que aporta 10.000 euros, más con lo que se recaude en la taquilla.