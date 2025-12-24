Rafa Maza y Carlos Núñez despiden este fin de semana el Centenario del Olimpia en Huesca

El Teatro Olimpia de Huesca pondrá el broche de oro a su Centenario este fin de semana con dos espectáculos de primer nivel que combinan humor, talento local y música universal: Rafa Maza y Carlos Núñez.

Dentro del Centenario, comenzará el viernes 26 de diciembre, a las 20’30 horas, el actor y humorista oscense Rafa Maza que regresará a su tierra con su nuevo espectáculo “Fabiolo. El genoma del pavo”, el pijo irreverente, olímpico y encantador que ha conquistado los escenarios de toda España. En esta nueva aventura, Fabiolo presume de haber secuenciado su ADN y encontrado las bases moleculares de la felicidad. Una comedia genética, helicoidal y desatada donde el humor más sofisticado se mezcla con la sátira social y la locura del personaje más distinguido de la cartelera.

Y el sábado 27 de diciembre, también a las 20’30 horas y enmarcado en el ciclo Cosecha de Invierno de la Comarca de la Hoya de Huesca, se subirá al escenario del Olimpia el gaitero gallego Carlos Núñez con un gran concierto conmemorativo del 30 aniversario de su álbum “A Irmandade das Estrelas”. En este concierto especial, Núñez repasará tres décadas de viajes, colaboraciones y descubrimientos musicales que han unido culturas y generaciones a través de la emoción y la energía de su gaita.

De esta forma el Teatro Olimpia despedirá un año especial que ha contado una vez más con el apoyo incondicional del público al que están muy agradecidos.