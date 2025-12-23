Función Pública

El BOA publica la convocatoria de 1.180 plazas de funcionarios

El Boletín Oficial de Aragón publica hoy la convocatoria de 1.180 plazas para la administración autonómica. En enero, saldrán otros 1.071 puestos de funcionarios. De esta manera, se cubre con toda la Oferta Pública de Empleo Público pendiente de los ejercicios entre 2023 y 2025. Las oposiciones arrancarán en junio de 2026 y concluirán a finales del año.

El director general de Función Pública, Antonio Villacampa, ha explicado los procesos selectivos | DGA

Se trata de un proceso selectivo que servirá para “adecuar la Administración autonómica a las necesidades de la sociedad y bajar la temporalidad con una mayor estabilidad del personal laboral y más funcionarios de carrera”, ha explicado el Director General de Administración Pública, Antonio Villacampa, quien, ha recalcado, en los dos últimos años, el Ejecutivo “ha movilizado 4.000 puestos”.

Las convocatorias se estructuran en cuatro bloques correspondientes a clases de especialidad de personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y C2, y se enmarcan en las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025, que han sido acumuladas para su ejecución conjunta con el objetivo de mejorar la eficiencia y la gestión de los procesos selectivos.

En total, se convocan 67 procesos selectivos y 1.180 plazas por turno libre, a los que puede concurrir cualquier persona que cumpla los requisitos generales establecidos, con el siguiente desglose por subgrupos:

294 plazas en el subgrupo A1, que incluyen, entre otras, las especialidades de Arquitectos, Economistas, Titulados Superiores de Informática, Ingenieros (Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes y de Telecomunicaciones), Médicos y Farmacéuticos de Administración Sanitaria, y Veterinarios.

382 plazas en el subgrupo A2, correspondientes a especialidades como Arquitectos Técnicos, Educadores Sociales, Enfermeros, Fisioterapeutas, Ingenieros Técnicos (Agrícolas, Forestales e Industriales), Técnicos de Gestión General, Técnicos de Informática, Técnicos Medios de Gestión de Empleo y Trabajadores Sociales, entre otras.

283 plazas en el subgrupo C1, para Administrativos, Analistas de Laboratorio, Delineantes, Ejecutivos de Informática, Técnicos en Educación Infantil y Agentes para la Protección de la Naturaleza.• 221 plazas en el subgrupo C2, que incluyen Auxiliares Administrativos, Auxiliares de Educación Especial, Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Agentes para la Protección del Patrimonio Cultural.

