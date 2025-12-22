El 94.273, uno de los quintos premios deja más de 9 millones en Monzón

El Gordo ha pasado de largo este año por Huesca aunque las localidades de Monzón, Benasque, Fraga y Huesca, han sido agraciadas con varios premios del Sorteo de Lotería de Navidad de este lunes 22 de diciembre. El mayor pellizco se lo ha llevado Monzón, donde la administración 1 en la calle San José de Calasanz ha repartido más de nueve millones de euros de uno de los quintos premios: el 94273, del que se han vendido 156 series. Parte de ese número se ha vendido en ventanilla, pero la mayoría lo ha repartido la empresa de Castejón del Puente Serrat Trituradoras, entre sus trabajadores.

El tercer premio de la Lotería de Navidad, el número 90.693, dejaba 50.000 euros por número en la administración de la calle mayor de Benasque, que también ha repartido el 77.715, uno de los quintos premios. La administración de la Avenida de Madrid en Fraga por su parte repartía una serie del 60.649, agraciada con 60.000 euros. Su responsable Andrea Ballesté se mostraba muy contenta por haber traído ese pequeño pellizco a la ciudad. “Es la primera vez que damos un premio de la Lotería de Navidad. Se ha vendido toda la serie en ventanilla”, ha señalado.

Por su parte, la administración 7 de Los Porches de Galicia en la capital oscense, vendía un décimo de este número. Para Fernando Alagón, responsable de esta administración, “dar premios es importante para nosotros porque la gente ve que toca y eso supone incrementar las ventas y animar las compras de más décimos para futuros sorteos”.