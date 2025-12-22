La lotería deja casi 9 millones de euros en Teruel

Casi nueve millones de euros ha dejado el número 23.112 en la provincia de Teruel. Ha sido el primer quinto en salir del bombo, que se ha vendido en la administración Lotería Minerín de Andorra, pero que ha estado muy repartido por todo el bajo Aragón histórico.

Sobre todo, en Alcañiz, donde la cofradía del Santo Entierro ha vendido más de la mitad de los décimos consignados, alrededor de cinco millones de euros. Uno de los agraciados ha sido el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, que se alegraba por todos sus vecinos "porque seguro que llevan todos, ya que es la cofradía más antigua de Alcañiz".

Desde Lotería Minerín su propietaria, Clara Balaguer, confirmaba que "es el tercer año consecutivo que repartimos un quinto premio, pero este es especial porque el 23.112 es un número fijo al que siempre jugamos".

94.273

Otro quinto premio, el 94.273 también ha repartido otros 60.000 euros en Alcañiz, en este caso en la administración número uno de la localidad. Su gerente, José Manuel Rey, ha explicado que "ya repartimos parte del Gordo hace unos años y otro quinto premio en el año 2020".

Otros datos del Sorteo de Navidad

Loterías y Apuestas del Estado ha consignado 17.837.200 € para este sorteo en la provincia de Teruel, lo que supone un gasto por habitante de 131,48€. Es una cifra superior a la media aragonesa que se sitúa 102,15 euros por habitante. Además, Teruel es la tercera provincia aragonesa con mayor consignación por habitante, después de Soria y Segovia.

El Gordo ha visitado la provincia en cuatro ocasiones, la última en 2023, pero la cantidad más importante que se quedó por aquí fueron los 10.980.000 euros que cayeron en Andorra en 2016 con un cuarto premio, los 10,5 millones de euros que repartió un quinto premio, hace dos años, en la Administración número 3 de Teruel y los 10,3 millones que se repartieron en Alcañiz en 2020 por otro quinto premio.

En este tiempo también ha habido suerte con algunos cuartos y otros quintos premios. El pasado año fue premiado un décimo en Alcañiz y seis en Andorra, lo que supuso en total 56.000 euros.