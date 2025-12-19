El PSOE pide a la Diputación Provincial “que corrija los presupuestos para garantizar la igualdad, eficiencia y no arbitrariedad”

LEER MÁS La DPH destinará la mitad de su presupuesto a la mejora de infraestructuras

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca pide al equipo de gobierno que corrija los presupuestos. Para la viceportavoz del PSOE, Gemma Betoriz, “ay partidas muy similares a algunas que en otras instituciones han sido declaradas ilegales por la justicia”, en referenciaa las ayudas a colegios concertados, “algo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Zaragoza”. En los presupuestos de 2026 “no todos los centros de este tipo reciben ayudas ni todos los colegios públicos las perciben en una proporción similar: 100.000 euros se reparten de forma igual entre 9 centros concertados, y la partida destinada a centros públicos, 500.000 euros, se reparten entre unos pocos centros públicos. ¿Dónde queda el principio de igualdad?”. Algo que, a juicio del PSOE, se repite también en las denominadas subvenciones nominativas. “Ya alertamos del desequilibrio territorial que está generando el Partido Popular, pensando solo en criterios políticos y dejando a un lado el interés general”

Lo que estamos haciendo, ha señalado Betorz, es “hacer alegaciones a partidas concretas porque, como avisamos el día del pleno, no se están aplicando los criterios de igualdad, eficiencia y no arbitrariedad. Nuestra obligación es fiscalizar. No pretendemos parar la acción de gobierno, ni mucho menos, en muchos casos lo que buscamos es la seguridad jurídica”.

En este sentido, el diputado Daniel Gracia ha recordado que “la ley obliga a dotar de suficiente presupuesto las partidas para cumplir un acuerdo plenario, y esto no ocurre con el Plan de ayudas a los ayuntamientos que tengan zonas de alto riesgo de incendios. 5.000 euros es una cantidad irrisoria, el número de municipios afectados es muy elevado y ya no digamos las hectáreas de terreno”. Gracia también ha aludido al “incumplimiento de acuerdos plenarios, como la disolución de Prodesa. Se acordó en mayo de 2023 y dos años después, casi tres, no está disuelta sino que se va a destinar más presupuesto que en años anteriores”. A juicio del PSOE, “esta dotación conlleva de forma implícita ignorar y contradecir un acuerdo plenario vigente, una actuación totalmente incoherente por parte de la Diputación, pudiendo constituir un defecto legal grave”.

Para el Grupo Socialista, en palabras de Daniel Gracia, “la Diputación no es el cortijo de nadie. Llevamos dos años pidiendo al Partido Popular diálogo y negociación para llegar a acuerdos, pero nos encontramos con un gobierno provincial que, lejos de esto, intenta enfrentar y dividir para generar ruido que tape su nefasta gestión”.